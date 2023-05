Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa post-partita della sfida tra il Calcio Napoli e l’Inter, che ha visto gli azzurri trionfare per 3-1 grazie alle reti di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano, ha dichiarato di aver già deciso il proprio futuro.

Il tecnico di Certaldo è sempre più vicino all’addio, e dalle sue parole sembra emergere il desiderio di fermarsi e di prendersi un anno sabbatico.

Spalletti: “La decisione sul mio futuro è stata presa tempo fa”

“Il discorso è definito ormai. Non è che si cambia idea tutti i giorni. È una cosa che viene da lontano, non è che viene dopo uno screzio o altro. Sono cose che maturano da dentro. Questa squadra si chiama Napoli, e se tu non sei nelle condizioni di mettere tutto quello che questa piazza merita, è giusto fare dei ragionamenti. Poi si arriva ad una conclusione e si va di lì, perché è stata ragionata, non è che ci sia piovuta addosso”.