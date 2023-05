Giornata indimenticabile quella del 21 maggio 2023 per Gianluca Gaetano. Il giovane talento azzurro ha infatti realizzato al 94′ di Napoli-Inter il suo primo gol in Serie A, mettendo anche la sua firma nella straordinaria annata che ha portato allo Scudetto.

Gianluca Gaetano, centrocampista del Calcio Napoli a fine partita: “È un sogno che si realizza”

“Non riesco a spiegare l’emozione. Segnare sotto la Curva B, al Maradona, nell’anno dello scudetto è un sogno che mi sembra incredibile. È una gioia che resterà sempre nella mia memoria, ho le immagini dentro di me e non le dimenticherò più. Ringrazio la squadra, i miei compagni che sono stati splendidi con me. La maglia del Napoli per me è tutto, rappresenta un amore che ho addosso e spero di poter indossare questa maglia per tanti anni. Devo molto a Spalletti e lo ringrazio per le belle parole che mi ha detto sempre. E’ un allenatore grandissimo che mi ha migliorato tanto. Ogni suo consiglio l’ho seguito ed è stato prezioso”.