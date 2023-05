È arrivato il giorno dell’udienza presso la Corte federale di Appello della Figc, che rivaluterà la sanzione da comminare alla Juventus nell’ambito dell’inchiesta Prisma relativa alle plusvalenze fittizie fatte dal club bianconero nelle ultime stagioni.

Il 20 gennaio 2023 furono inflitti 15 punti di penalizzazione, salvo poi essere temporaneamente sospesi un mese fa dal Collegio di Garanzia del Coni.

Penalizzazione Juve, al via il processo: l’accusa chiede 11 punti, in serata il verdetto

La richiesta dell’accusa è di 11 punti e 8 mesi di inibizione per i dirigenti. In serata è atteso il verdetto: probabile che alla fine la Juve venga retrocessa di 9 lunghezze in classifica, scalando dunque temporaneamente al settimo posto a quota 60, davanti alla Roma ma fuori dalla zona europea.

I bianconeri devono però ancora giocare la 36esima giornata del campionato di Serie A: lo faranno questa sera alle 20,45 in casa dell’Empoli allo stadio Castellani.

Gli uomini di Massimiliano Allegri scenderanno in campo verosimilmente già conoscendo il verdetto del processo, atteso nel pomeriggio.

A giugno la Juventus è attesa da una nuova udienza, relativa alla seconda parte dell’inchiesta Prisma: in quell’occasione si discuterà di partnership sospette, manovre stipendi e rapporti con gli agenti.