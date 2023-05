Cavani: “Tornerò a Napoli, gli anni qui sono stati fantastici”

Edinson Cavani tornerà a Napoli. L’ex attaccante che attualmente gioca nel Valencia, ma è diventato grande proprio con l’esperienza nel Calcio Napoli, ha parlato in una intervista rilasciata a Dazn.

Edinson Cavani e lo scudetto del Napoli

“Lo scudetto del Napoli è stato un momento grandissimo, sono diventati tutti pazzi, perché quello succede quando si lotta tanto e non sei abituato a vincere. I tifosi avevano tanto bisogno di una bella emozione come questa. Tutti gli anni della mia carriera sono stati fantastici, ma quelli di Napoli sono stati speciali per una questione di cultura. Io sono più un giocatore da squadre che devono lottare con quelli più grandi, mi piace di più la sfida contro le squadre del nord come nel loro caso per ottenere traguardi storici”.

“Io non ho vinto tante cose, quasi niente, ma abbiamo vissuto dei grandi momenti, abbiamo vinto una Coppa Italia dopo 20 anni, non so da quanti anni il Napoli non riusciva ad avere una soddisfazione come quella e credo che da quel momento in poi il Napoli si sia rilanciato a vincere di più, fino a vincere oggi il campionato che è veramente il massimo!”.

Cavani: “Tornerò a Napoli”

“Ho scritto che loro meritavano quel traguardo e molto di più per tutto quello che danno ai loro giocatori e quindi poi finisco dicendo ‘forza Napoli’, ed è stato sentito, perché il ‘forza Napoli’ uno lo sente tanto, mi è rimasto sinceramente. Non sono più tornato a Napoli, sono tornato solo per alcuni motivi familiari ma non ho avuto l’opportunità di tornare a Napoli ma sicuramente un giorno tornerò“.

Il provino del figlio Lucas

“Sta facendo i provini col Napoli, vediamo. Voglio che sia felice e si diverta per vivere il calcio con passione, alla fine conta quello. Se fai qualcosa che non ti dà piacere è brutto, nel calcio come nella vita”.