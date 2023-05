La Juve perde la testa: in poche ore 10 punti di penalizzazione e 4 gol dall’Empoli

La Juventus perde la testa. Dopo la sentenza della Corte federale di Appello della Figc che ha comminato 10 punti di penalizzazione ai bianconeri, gli uomini di Allegri crollano a Empoli perdendo per 4-1 ed allontanandosi in maniera definitiva dalla zona Champions.

La Juventus perde la testa: in poche ore 10 punti di penalizzazione e 4 gol dall’Empoli

I piemontesi sono adesso al settimo posto, a 5 punti di distanza dal Milan quarto. Con due partite dalla fine del campionato di Serie A, l’Europa che conta diventa una chimera.

Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha dichiarato nel post partita: “È stato uno stillicidio. A un quarto d’ora dall’inizio della gara eravamo al secondo posto, ma questa non deve essere una giustificazione”.

Domenica 28 maggio 2023 i bianconeri giocheranno contro il Milan lo scontro diretto per il quarto posto, ma probabilmente non basterà per salvare la stagione. Davvero un “peccato”.