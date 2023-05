Calcio Napoli. Le dichiarazioni di Luciano Spalletti nel post partita di Napoli-Inter, sfida vinta 3-1 dagli azzurri allo Stadio Maradona e valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A, hanno messo in subbuglio l’umore del popolo partenopeo.

Nuovo allenatore Napoli, i tifosi sperano ancora in Spalletti

Il tecnico di Certaldo ha confermato di aver già preso la sua decisione, e che in accordo con la società verrà comunicata a fine stagione. Saranno due settimane di passione dunque quelle che attendono i tifosi, che credono sempre meno al grande bluff e si stanno convincendo che quella contro la Sampdoria del 4 giugno 2023 sarà l’ultima volta che vedranno l’allenatore del terzo Scudetto sulla panchina azzurra.

È cambiato tutto in pochi giorni: si è passati dall’euforia per uno straordinario trionfo al gelido freddo sceso a Castel Volturno, culminato nell’emozionante esultanza di Di Lorenzo e il suo abbraccio al mister dopo il gol del momentaneo 2-1 contro i nerazzurri, che ha avuto tanto il sapore dell’addio.

Ma si sa, il calcio è così, capace di regalarti gioie immense e grandi delusioni. È una girandola che non si ferma mai. E adesso è il turno di Luciano Spalletti e dei suoi ipotetici successori.

Nuovo allenatore Napoli, tutti i nomi: da Rafa Benitez a Luis Enrique e Gasperini

I nomi già fatti sono tanti: da Rafa Benitez a Gasperini, passando per Italiano, Palladino, Nagelsmann, Conte, Luis Enrique. Come capita spesso in queste circostanze, si alternano nomi altisonanti a quelli di giovani dalle belle speranze, ignorando i parametri economici e sparando un pò nel mucchio.

Giorni di passione attendono i supporters partenopei, nella speranza che sia solo un brutto sogno, e che il 14 luglio 2023 a Dimaro spunti ancora il mister che ha cambiato la storia recente del Napoli.