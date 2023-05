In attesa che il capitano del Calcio Napoli, Giovanni Di Lorenzo, alzi la coppa dello scudetto al cielo nella sera di domenica 4 giugno dopo la partita con la Sampdoria. Grazie a DAZN il trofeo è arrivato in mattinata a Napoli e sarà possibile vederla e fotografarlo nel negozio Tim di Piazza dei Martiri. La coppa dello scudetto che oggi è stata accolta da Marco Sanza, ad di Tim Retai e il telecronista Pierluigi Pardo, autore di uno sketch con il trofeo finito virale sui social.

Come e quando vedere la coppa dello scudetto a Napoli

Il trofeo sarà messo in mostra all’interno di una teca nel negozio TIM da mercoledì 24 maggio e rimarrà lì fino al 3 giugno. Il negozio sarà aperto e a disposizione dei tifosi dalle ore 10 alle 14 e dalle 16 alle 20. Per i supporters azzurri sarà possibile avvicinarsi alla teca illuminata e farsi un selfie con la coppa vicino. La foto si potrà anche stampare al momento all’interno nel negozio in formati da attaccare alla cover del proprio cellulare. La coppa sarà tolta dall’esposizione nella mattina del 4 giugno per essere portata allo stadio “Diego Armando Maradona” in vista poi della festa che inizierà la sera al termine della partita contro la Sampdoria.

Lo sketch di Pierluigi Pardo

Il telecronista di DAZN è stato protagonista di un simpatico siparietto con la coppa durante la consegna al negozio della TIM. Nel video finito sui social si vede il commentatore “cullare” il trofeo intonando una “ninna nanna” versione scudetto del Napoli.