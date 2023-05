Chiuso il settore ospiti dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna per la partita tra i felsinei ed i campioni d’Italia del Calcio Napoli. La sfida è in programma domenica 28 maggio 2023 alle ore 15. Questo è il verdetto dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, che ha fino ad ora vietato la vendita ai residenti nella regione Campania. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club bolognese.

Bologna-Napoli, prezzi dei biglietti e informazioni settore ospiti

Bologna-Napoli, i biglietti. Nella giornata di martedì 23 maggio 2023, l’acquisto sarà riservato ai residenti a Bologna. Da mercoledì 24 maggio 2023 la vendita sarà aperta a tutti. La curva Bulgarelli è acquistabile unicamente da possessori della fidelity card We Are One.

Non sarà possibile il cambio utilizzatore per la cessione del biglietto. Queste limitazioni saranno rivalutate nella prossima riunione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive.

Le richieste di accredito per le persone con disabilità vanno inviate nella giornata di martedì 23 maggio 2023 dalle ore 10 alle ore 17. I posti vengono assegnati in ordine di richiesta e fino ad esaurimento. Non verranno prese in considerazione richieste incomplete o giunte precedentemente o successivamente ai termini indicati.

Bologna-Napoli, i prezzi dei biglietti

CURVA S.LUCA-A.WEISZ: 25.00 €

DISTINTI: 55.00 €

SELENELLA TRIBUNA KIDS: 65.00 €

TRIBUNA COPERTA: 95.00 €

POLTRONE GOLD: 140.00 €

CURVA A.COSTA-G.BULGARELLI (ESAURITI): 25.00 €