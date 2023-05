Serie A, due giornate alla fine del campionato: ecco chi lotta per Europa e salvezza

Mancano 180′ alla fine del campionato di Serie A. Questa stagione ha regalato la soddisfazione più grande, quella dello Scudetto, ai tifosi del Calcio Napoli. Ma ci sono altre piazze ancora in attesa di conoscere il proprio destino.

Campionato Serie A, squadre ancora in lotta

Partiamo dalla zona Champions: la Lazio ha conquistato la matematica certezza della qualificazione grazie alla vittoria di Udine per 1-o (gol di Immobile su rigore). Gli altri due posti disponibili per ora sono occupati da Inter (66) e Milan (64): le due milanesi si sono ritrovate davanti alla Juventus, prima della sentenza della Corte federale Figc a quota 69, in virtù della penalizzazione di 10 punti inflitta ai bianconeri.

Dietro i due club lombardi è lotta a tre per due posti nell’Europa meno nobile: l’Atalanta (61) e la Roma (60) nutrono ancora qualche speranza di agganciare la Champions League, sperando in un passo falso del Milan contro la stessa Juventus, al settimo posto a quota 59.

Dal Monza ottavo a 52 punti fino alla Salernitana quindicesima a 39 lunghezze sono tutte salve: a lottare per la salvezza rimangono in gioco in tre per due posti. Si tratta di Hellas Verona (30), Spezia (31) e Lecce (33). Già retrocesse Sampdoria e Cremonese, rispettivamente ultima e penultima a 18 e 26 punti.

Serie A, i verdetti già matematici

Napoli– Campione d’Italia e qualificazione alla prossima Champions League

Lazio – Qualificazione alla prossima Champions League

Inter – Qualificazione alle prossime competizioni europee

Monza – Salvezza

Bologna – Salvezza

Torino – Salvezza

Fiorentina – Salvezza

Udinese – Salvezza

Sassuolo – Salvezza

Empoli – Salvezza

Salernitana – Salvezza

Cremonese – Retrocessione in serie B

Sampdoria – Retrocessione in serie B

Serie A, le squadre che lottano ancora per un obiettivo

Inter – Qualificazione Champions League o Europa League

Milan – Qualificazione Champions League, Europa League, Conference League

Atalanta – Qualificazione Champions League, Europa League, Conference League

Roma – Qualificazione Champions League, Europa League, Conference League

Juventus – Qualificazione Champions League, Europa League, Conference League

Hellas Verona – Salvezza

Spezia – Salvezza

Lecce – Salvezza

Lotta europea, le ultime partite delle squadre ancora in gioco

37esima giornata di Serie A

Inter–Atalanta

Juventus–Milan

Fiorentina-Roma

38esima giornata di Serie A

Atalanta-Monza

Milan-Hellas Verona

Roma-Spezia

Torino-Inter

Udinese-Juventus

Lotta salvezza, le ultime partite delle squadre ancora in gioco

37esima giornata di Serie A

Hellas Verona-Empoli

Monza-Lecce

Spezia-Torino

38esima giornata di Serie A

Lecce-Bologna

Milan-Hellas Verona

Roma-Spezia