Pepe Reina ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca. L’ex portiere del Calcio Napoli ha parlato del suo futuro e della sua esperienza in azzurro, con un passaggio sullo Scudetto conquistato dai partenopei il 4 maggio 2023.

Lo spagnolo è stato avvistato a Posillipo in cerca di un appartamento, facendo aumentare i rumors che vogliono Rafa Benitez a Napoli la prossima stagione e lo stesso Reina come assistente dell’allenatore.

Pepe Reina: “Mi sarebbe piaciuto vincere lo Scudetto a Napoli”

Ecco un estratto dell’intervista che Pepe Reina, ex portiere del Napoli, ha rilasciato al quotidiano spagnolo Marca.

Continuerai un altro anno al Villarreal?

“Abbiamo un accordo verbale, c’è grande sintonia con il club e molto rispetto reciproco. Sembra che il mio contratto verrà rinnovato. Non ho dubbi che sarà così e spero di poter continuare un altro anno al Villarreal”.

Sarà l’ultimo anno della tua carriera da portiere?

“La ‘fame’ è ancora tanta. Sicuramente pretenderò di più da me stesso avendo un anno di contratto invece che averne due, ed è quello che sto cercando in questo momento: continuare ad avere quelle farfalle nello stomaco. Assaporare gli ultimi momenti o mesi di gara ti fa essere ad un livello superiore”.

Rimarrai al Villarreal quando finirai di giocare?

“Non ne abbiamo ancora parlato. Io, ovviamente, sono felice qui e spero di essere d’aiuto quando smetterò di giocare. Mi sento molto legato a questo club”.

Come hai vissuto lo Scudetto del Napoli?

“Con grande gioia. Peccato che non siamo riusciti a vincerlo noi, perché sarebbe stata la vittoria più importante della nostra carriera, visto che vincere un campionato a Napoli è diverso da vincerlo in qualsiasi altra parte del mondo. Mi congratulo con loro e spero che non il prossimo non arrivi tra altri 30 anni”.

Celebrare uno Scudetto a Napoli ti segna per tutta la vita

“Mi sarebbe piaciuto viverlo. Abbiamo vissuto la vittoria in Coppa Italia in modo incredibile… ed è stata solo una coppa! Immagina cosa significa un campionato. È un peccato che non sia capitato anche a me”.