Il Calcio Napoli partirà per la Corea del Sud il 5 giugno 2023. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, gli azzurri campioni d’Italia si imbarcheranno dall’aeroporto di Capodichino nella serata del lunedì post festa Scudetto.

Napoli, doppia amichevole col Maiorca nella tournée in Corea del Sud

Il ritorno è previsto per il giorno 11 giugno 2023. Nel viaggio asiatico, programmato da tempo in virtù di accordi commerciali sviluppati da Aurelio De Laurentiis con la nazione di cui è originario il difensore Kim Min-Jae, Giovanni Di Lorenzo e compagni disputeranno due amichevoli contro il Maiorca.

Gli spagnoli si troveranno infatti in Corea del Sud negli stessi giorni del Napoli, per un motivo praticamente identico: anche nelle loro fila infatti gioca un calciatore originario dello stesso paese di Kim: si tratta di Kang-In Lee.

Il 31 luglio del 2022 le due compagini si erano sfidate in amichevole a Castel di Sangro: in quell’occasione il risultato fu di 1-1, maturato grazie ai gol di Victor Osimhen e di Raillo per i maiorchini.