Calcio Napoli, biglietti in vendita per il settore ospiti dello stadio Dall’Ara. La società ufficializza la messa in vendita dei biglietti per Bologna-Napoli, in programma il 28 maggio 2023 alle ore 15 allo Stadio Dall’Ara di Bologna, e valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A.

L’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha quindi sovvertito la decisione iniziale, che prevedeva il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania. Unico vincolo: potranno acquistare i tagliandi solo i possessori di tessera del tifoso.

Bologna-Napoli, biglietti settore ospiti in vendita. Ecco i prezzi

Queste le informazioni relative alla messa in vendita dei biglietti di Bologna-Napoli, pubblicati dalla SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Apertura vendite ore 10:00 del 24 maggio 2023

Chiusura vendite ore 19:00 del 27 maggio 2023

Prezzo: € 35,00 più costi di prevendita

Modalità di vendita: presso i punti vendita VivaTicket ed on-line.

Stante le limitazioni imposte dall’Osservatorio, i residenti nella regione Campania potranno acquistare unicamente il settore ospiti e solo se in possesso di Fidelity Card del Napoli.

Si ricorda che in presenza di limitazioni legate alla residenza, all’ingresso è necessario presentare un documento personale di identità IN ORIGINALE ove sia specificata la residenza; le nuova patenti o carte di identità SENZA indicazione della residenza NON SONO VALIDE, così come non sono valide fotocopie o fotografie su smartphone.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio, presente sul sito ufficiale del Bologna.

Come arrivare allo stadio Dall’Ara di Bologna

L’ingresso del settore ospiti è situato in Via Menabue (laterale di Via Porrettana).

I cancelli apriranno 2 ore prima dell’inizio dell’incontro. La zona adibita a parcheggio tifosi ospiti è lungo la via Porrettana e la Via Don Luigi Sturzo.