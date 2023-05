Il DeLa furioso lascia in anticipo l’assemblea della Lega: “Stanno svendendo il calcio”

Aurelio De Laurentiis furioso con la Lega Serie A. Il presidente del Calcio Napoli, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ha abbandonato in anticipo l’assemblea organizzata per decidere a quale broadcaster affidare i diritti televisivi del prossimo campionato.

De Laurentiis lascia l’assemblea di Lega: “Stanno svendendo il calcio”

Nel corso del precedente incontro il patron azzurro aveva approvato il bando, ma durante l’ultima riunione ha contrastato pesantemente i pacchetti proposti dall’advisor Lazard, scelto dalla Lega per gestire le varie intermediazioni tra banche e fondi interessati a creare sinergie.

Il presidente è andato letteralmente in escandescenza, ed ha abbandonato la stanza in anticipo urlando “Stanno svendendo il calcio!”. Il tutto alla presenza dell’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, del presidente della FIGC Gravina, e di quello del CONI Malagò.

Quando ADL abbandonò in scooter il sorteggio dei calendari di Serie A nel 2011

De Laurentiis è sempre stato molto attento alla gestione dei diritti televisivi, mezzo indispensabile nel processo di evoluzione del calcio italiano. Note le sue esternazioni in merito, come già conosciute sono le sue sfuriate durante le assemblee della Lega.

La più famosa rimane incontrastata quella del 28 luglio 2011, quando in contrasto con il sorteggio dei calendari di Serie A che penalizzò il Napoli in particolare nelle sfide a ridosso delle partite europee, abbandonò la cerimonia urlando “Siete delle mer..!” per poi farsi accompagnare da un giovane e sconosciuto passante in motorino lontano dalla Lega.