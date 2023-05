De Laurentiis: “Italiano mi piace. La festa Scudetto sarà per chi fa sacrifici tutto l’anno”

Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, è stato intervistato ai microfoni di Sport Mediaset a margine della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, vinta dai nerazzurri per 2-1 grazie ad una doppietta di Lautaro Martinez che ha rimontato il gol iniziale di Gonzalez. Queste le sue dichiarazioni:

De Laurentiis: “Stimo molto Italiano”

“In ufficio ho tre coppe Italia ed una Supercoppa che abbiamo vinto a Doha contro la Juventus. Sono sempre stato un estimatore di Italiano. Quando mi ha battuto quattro anni fa andai nello spogliatoio a complimentarmi con lui. Qualcuno del Calcio Napoli mi disse ‘ma come, va a complimentarsi con lui che ci ha battuto? Non si fa’. Ma come non si fa, onore al merito”.

In Italia si tende a pensare che soltanto quattro o cinque squadre siano le big, e le altre siano sorelle minori. Ma non è così, la Fiorentina è già una grande. Poi è legata a Firenze, dove ho girato tantissimi film tra cui “Amici miei”. E poi cibo napoletano ‘number one’, cibo toscano ‘number two’.

“Bisogna cambiare il calcio in Italia ed in Europa. È un gioco antico che forse si è un po’ invecchiato perché le istituzioni non hanno tanto la voglia di cambiare. Farlo è sempre pericoloso, è più facile stare seduti al calduccio e rimanere così. Io sono di tutt’altro avviso, e vorrei che si rivolgesse ai giovani che oramai si rincretiniscono davanti ai videogames dalla mattina alla sera”.

De Laurentiis: “La festa Scudetto sarà un grande evento in diretta anche all’estero”

“La festa Scudetto del 4 giugno 2023 sarà la festa di tutti. Ho deciso di farla allo Stadio Maradona perché bisogna premiare i tifosi che seguono il Napoli tutto l’anno con grande sacrificio. In oltre non c’erano i tempi per organizzare le cose in sicurezza. Ci sarà prima la partita alle 19, poi la premiazione e dopo una lunga diretta che andrà in onda sulla RAI, con uno spettacolo che speriamo sia di grande gradimento per il popolo napoletano ed italiano”.

“Inoltre ci connetteremo con ESPN e CBS, che faranno degli estratti. Per l’Italia diventerà un grande spot pubblicitario a livello turistico, in particolare in Campania abbiamo delle bellezze che meritano questa vetrina”.

“Non è detto che il 4 giugno verrà svelato il futuro allenatore. Io ho sempre lavorato, raramente ho fatto degli errori. Bisogna avere calma e sangue freddo, non bisogna farsi prendere la mano con decisioni affrettate. Già partiamo con una squadra molto forte, bisognerà appropinquarci al nuovo campionato con il piede giusto”.