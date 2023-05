Suggestione Luis Enrique al Napoli: De Laurentiis gli avrebbe offerto un ingaggio monstre

Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto a Luis Enrique un biennale da 10 milioni di euro per convincerlo a sedersi sulla panchina azzurra e sostituire Luciano Spalletti. Secondo l’indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport, il patron del club campione d’Italia sarebbe partito all’assalto dello spagnolo, indicato come l’uomo giusto per portare la squadra ai vertici del calcio europeo.

De Laurentiis prova a convincere Luis Enrique: pronto un biennale da 10 milioni di euro

Nel 2015 Luis Enrique riuscì con il Barcellona a conquistare ben 5 trofei: Liga, Coppa di Spagna, Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per club. Un pokerissimo a cui non riuscì ad aggiungere la sola Supercoppa di Spagna. Tre titoli continentali nello stesso anno: così il tecnico si iscrisse alla strettissima cerchia degli allenatori più vincenti della storia del calcio.

Grande personalità e serietà, spessore umano, concretezza: caratteristiche che piacciono molto a De Laurentiis. Il suo arrivo potrebbe portare all’ombra del Vesuvio anche una vecchia conoscenza del Napoli: Pepe Reina, avvistato qualche giorno fa a Posillipo in cerca di casa, che potrebbe far parte di uno staff tutto spagnolo.