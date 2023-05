Bologna-Napoli, designato l’arbitro: sarà Marcenaro di Genova a dirigere il match

Domenica 28 maggio 2023 alle ore 15 si giocherà la sfida tra il Bologna ed il Calcio Napoli allo stadio Dall’Ara. La gara, valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A, sarà arbitrata da Matteo Marcenaro di Genova. I suoi assistenti saranno Bresmes e Trinchieri, mentre il quarto uomo sarà Massa. Al VAR la coppia Valeri-Longo.

Bologna-Napoli, designato l’arbitro: sarà Matteo Marcenaro di Genova

Il fischietto ligure è stato l’arbitro di Napoli-Salernitana, sfida che i partenopei non riuscirono a vincere rimandando di pochi giorni la conquista del terzo Scudetto.

Oltre il match del 30 aprile 2023 contro i ‘cugini’ granata, Marcenaro ha diretto ha diretto un’altra sola volta gli azzurri in Serie A, all’inizio di questa stagione. In quell’occasione il Napoli non andò oltre il pareggio (1-1) contro il Lecce a Fuorigrotta il 31 agosto del 2022.

37esima giornata di Serie A, le designazioni arbitrali

SAMPDORIA – SASSUOLO Venerdì 26/05 h. 20.45

Arbitro: Meraviglia

Assistenti: Miele D. – Gualtieri C.

Quarto ufficiale: Gualtieri M.

VAR: Nasca

AVAR: Abbattista

SALERNITANA – UDINESE Sabato 27/05 h. 15.00

Arbitro: Baroni

Assistenti: Marchi – Vigile

Quarto ufficiale: Cosso

VAR: Di Martino

AVAR: Muto

SPEZIA – TORINO Sabato 27/05 h. 15.00

Arbitro: Guida

Assistenti: Tegoni – Preti

Quarto ufficiale: Marchetti

VAR: Fourneau

AVAR: Marini

FIORENTINA – ROMA Sabato 27/05 h. 18.00

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Peretti – Lombardo

Quarto ufficiale: Manganiello

VAR: Maresca

AVAR: Piccinini

INTER – ATALANTA Sabato 27/05 h. 20.45

Arbitro: Orsato

Assistenti: Giallatini – Berti

Quarto ufficiale: Colombo

VAR: Fabbri

AVAR: Abisso

H. VERONA – EMPOLI Domenica 28/05 h. 12.30

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Bindoni – Colarossi

Quarto ufficiale: Minelli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Pezzuto

MONZA – LECCE Domenica 28/05 h. 15.00

Arbitro: Doveri

Assistenti: Bercigli – Cecconi

Quarto ufficiale: Ghersini

VAR: Marini

AVAR: La Penna

LAZIO – CREMONESE Domenica 28/05 h. 18.00

Arbitro: Giua

Assistenti: Galetto – Rossi L.

Quarto ufficiale: Serra

VAR: Banti

AVAR: Paganessi

JUVENTUS – MILAN Domenica 28/05 h. 20.45

Arbitro: Mariani

Assistenti: Costanzo – Passeri

Quarto ufficiale: Massimi

VAR: Irrati

AVAR: Piccinini