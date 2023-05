Supercoppa Italiana 2024 in Arabia Saudita, il Napoli affronterà in semifinale la Fiorentina

Il Calcio Napoli affronterà la Fiorentina in semifinale della final four che decreterà la vincitrice della Supercoppa Italiana 2024, in programma il prossimo gennaio in Arabia Saudita.

Gli azzurri campioni d’Italia, in virtù della sconfitta dei viola in finale di Coppa Italia contro l’Inter, sono dunque già certi dell’avversaria.

L’altra semifinale sarà verosimilmente tra Inter e Lazio, a meno di una clamorosa rimonta del Milan, che dovrebbe recuperare ben quattro punti nelle ultime due giornata di campionato ai biancocelesti per assicurarsi la partecipazione alla competizione.

Quella araba sarà la prima edizione della Supercoppa Italiana con il nuovo format a quattro squadre. Come vuole il regolamento, a partecipare alla competizione saranno le due finaliste della Coppa Italia, e le prime due classificate in Serie A.

Se la vincitrice di coppa dovesse piazzarsi prima o seconda in campionato, a qualificarsi sarebbe la terza in classifica.

Il Napoli ha vinto due volte la competizione, entrambe le volte contro la Juventus: la prima il 1 settembre 1990 all’ex Stadio San Paolo (oggi Stadio Maradona) con il punteggio di 5-1 in virtù delle doppiette realizzate da Silenzi e Careca, e dal gol di Crippa; la seconda, ben più recente, il 22 dicembre del 2014. Quest’ultima è anche l’unica vinta da Aurelio De Laurentiis.

In quell’occasione gli uomini di Rafa Benitez pareggiarono per 2-2 grazie ai due gol di Gonzalo Higuain in risposta a quelli di Carlos Tevez, per poi trionfare ai calci di rigore in quel di Doha in una serie infinita di tiri al cardiopalma.

Il tabellino della prima Supercoppa Italiana vinta dal Napoli

NAPOLI-JUVENTUS 5-1, Stadio San Paolo, 1 settembre 1990

NAPOLI: Galli G., Ferrara, Francini, Crippa (80′ Rizzardi), Baroni, Corradini, De Napoli, Alemao, Careca, Maradona, Silenzi (80’Mauro). Allenatore Bigon

JUVENTUS: Tacconi, Napoli, Bonetti (46′ De Marchi), Galia, Julio Cesar, De Agostini, Haessler (46′ Fortunato), Marocchi, Casiraghi, Baggio, Schillaci. Allenatore Maifredi

MARCATORI: 9′ Silenzi, 21′ Careca, 39′ R. Baggio (J), 43′ Crippa, 45′ Silenzi, 72′ Careca

ARBITRO: Longhi

Il tabellino della seconda Supercoppa Italiana vinta dal Napoli

Juventus-Napoli 2-2 (8-9 dcr), Stadio Jassim Bin Hamad di Doha

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner (dal 33′ s.t. Padoin), Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo (dal 22′ s.t. Pereyra), Pogba; Vidal; Tevez, Llorente (dal 1′ s.t.s. Morata).(Storari, Rubinho, Padoin, Ogbonna, Mattiello, Romagna, Pepe, Giovinco, Coman). All. Allegri.

NAPOLI (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Gargano, Da. Lopez (1′ p.t.s. Inler); Callejon, Hamsik (dal 33′ s.t. Mertens), De Guzman (dal 1′ s.t.s. Jorginho); Higuain. (Colombo, Andujar, Henrique, Britos, Mesto, Radosevic, Romano, Zapata, Luperto). All. Benitez.

ARBITRO: Valeri

MARCATORI: Tevez (J) al 5′ p.t.; Higuain (N) al 23′ p.t. Tevez (J) al 1′ del s.t.s., Higuain (N) al 13′ del p.t.s.

SEQUENZA RIGORI: Jorginho parato, Tevez palo, Ghoulam gol, Vidal gol, Albiol gol, Pogba gol, Inler gol, Marchisio gol, Higuain gol, Morata gol, Gargano gol, Bonucci gol, Mertens parato, Chiellini parato, Callejon parato, Pereyra alto, Koulibaly gol, Padoin parato.