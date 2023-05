Il centrocampista del Calcio Napoli Gianluca Gaetano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale degli azzurri. Ha parlato delle emozioni provate a Udine e della gioia dopo aver segnato il primo gol in Serie A allo Stadio Maradona contro l’Inter.

Napoli, Gianluca Gaetano: “Scudetto un sogno realizzato”

“Segnare il primo gol in maglia azzurra è stato troppo bello. Chi non ha sognato una cosa del genere da bambino? Una emozione che non si può spiegare, una grandissima gioia. E’ stato il coronamento di una grande stagione e dei miei tanti sacrifici. Il Napoli è stato la mia vita, sono cresciuto qui e adesso provo una soddisfazione immensa per la quale non ci sono parole” – ha dichiarato.

“L’abbraccio della squadra dopo il gol? Ringrazio i compagni e la Società. Sapevano tutti dei miei sacrifici, degli allenamenti a 1000 all’ora, della mia crescita nelle giovanili. Tutti mi hanno festeggiato ed è stata una serata meravigliosa. Abbiamo lottato in ogni partita e questo scudetto oltre a essere bellissimo è anche meritatissimo“.

“Anche se abbiamo già vinto lo Scudetto, giochiamo sempre con grandi motivazioni. Indossare la maglia del Napoli è sempre affascinante e stimolante. Lo abbiamo dimostrato con la prestazione contro l’Inter e vogliamo chiudere in bellezza, per fare il record storico di punti“.

“Il nostro primo segreto è l’unione. Siamo stati insieme fuori e dentro dal campo, ci siamo sempre aiutati. Sia chi ha giocato di più che chi ha giocato di meno. Siamo stati compatti e questa è la forza più grande che abbiamo avuto. A Udine sono scappato subito negli spogliatoi perché voglio conservare quella maglia per sempre“.

“Le parole di Spalletti sul mio conto? Sentir dire quelle frasi dal mister è stata una grande gratificazione. Essere campione d’Italia con il Napoli è qualcosa di storico. Io spero di continuare così e di essere un giocatore importante per il futuro. Il mio desiderio è restare con la maglia azzurra, segnare tanti gol e vincere altri scudetti“.