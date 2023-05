Napoli, a rischio la tournée coreana: contrasti tra federazione e organizzatori

Rischia di saltare la tournée in Corea del Sud: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero problemi tra la federazione coreana e le agenzie che si stanno occupando di organizzare il viaggio del Calcio Napoli in Oriente.

Tournée in Corea del Sud a rischio

L’organo calcistico asiatico si sarebbe indispettito in quanto i promotori dell’evento non avrebbero risposto a tutte le richieste poste, soprattutto in termini economici. Senza garanzie, il presidente Aurelio De Laurentiis bloccherà la partenza degli azzurri campioni d’Italia, prevista per il 6 giugno 2023.

Il programma iniziale prevedrebbe il viaggio in Asia due giorni dopo la festa Scudetto, fissata per il 4 giugno 2023 dopo la partita tra il Napoli e la Sampdoria con calcio d’inizio alle ore 19.

Tra l’8 e l’11 giugno i partenopei dovrebbero disputare due amichevoli, entrambe contro gli spagnoli del Maiorca.

Ma senza sicurezze economiche ed organizzative, il viaggio salterà.