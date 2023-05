Spalletti cittadino onorario di Napoli, consigliere: “Si sente napoletano. Ama la città”

In una nota diretta al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il consigliere Nino Simeone ha richiesto ufficialmente la cittadinanza onoraria per l’allenatore del Calcio Napoli Luciano Spalletti.

Simeone ha sottolineato come, oltre alle indiscutibili doti professionali che hanno consentito al tecnico di Certaldo di trainare la squadra azzurra al terzo Scudetto della propria storia 33 anni dopo l’ultimo conquistato da Maradona e compagni, il mister abbia manifestato il suo amore e la sua ammirazione per la città e per la gente.

Un vero e proprio napoletano di adozione, che ha instaurato un legame incredibile con questa terra. L’attribuzione della cittadinanza onoraria a Spalletti sarebbe un attestato di stima, ammirazione, rispetto e riconoscenza che la città tutta farebbe all’uomo che l’ha condotta sul tetto d’Italia.

Cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, la nota del consigliere Simeone

“Egregio Signor Sindaco,

la recente vittoria dello scudetto ha generato un’emozione unica, che resterà sicuramente scolpita nella memoria collettiva di milioni di cittadini e tifosi napoletani.

L’enorme partecipazione collettiva ha mostrato quanto tale evento abbia contributo ad accrescere il senso di appartenenza e di orgoglio della città.

Diversi fattori hanno reso possibile questa impresa: l’indiscusso talento dei giocatori, il gioco di squadra travolgente, nonché l’esperienza e la capacità del tecnico Luciano Spalletti, che ha saputo trainare, anche nei momenti di difficoltà, la squadra verso i tanti successi che hanno caratterizzato una stagione calcistica esaltante.

Pur non essendo nato a Napoli, mister Spalletti ha manifestato, in molteplici occasioni, il suo amore e la sua ammirazione per questa città e per la sua gente. Ha dato lustro al nostro Comune in campo sportivo, a livello nazionale ed internazionale, rivelandosi inoltre, un esempio positivo per tanti giovani, ed è riuscito ad interpretare appieno lo spirito che contraddistingue noi napoletani: passione, tenacia, determinazione.

Ha dimostrato, dunque, di sentirsi un napoletano di adozione e di aver instaurato un forte legame con la città. Per queste ragioni, propongo di intraprendere ogni utile azione volta a conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Napoli a Luciano Spalletti: sarebbe un pubblico attestato del sentimento di riconoscenza, di stima e di ammirazione, da parte dei cittadini napoletani, per il suo impegno sportivo ed umano.

Come già accaduto in passato per altre grandi personalità che si sono distinte nello sport cittadino e che hanno ricevuto la cittadinanza onoraria, sarebbe un riconoscimento verso una persona che dato un contributo importante nel rafforzare l’immagine, il prestigio e l’identità partenopea, in Italia e nel mondo”.