Spalletti sempre più lontano da Napoli: annullata la conferenza stampa prepartita

Domani non ci sarà la consueta conferenza stampa prepartita di Luciano Spalletti. Il Calcio Napoli ha preferito disdire il canonico incontro con la stampa, verosimilmente per evitare domande scomode sul futuro del tecnico.

Una decisione inattesa che acuisce i dubbi sul prosieguo del matrimonio tra l’allenatore di Certaldo e la società: nelle ultime settimane i tantissimi segnali di gelo tra le parti hanno portato scoramento tra i tifosi, legatissimi a Spalletti.

Annullata la conferenza stampa pre Bologna-Napoli di Luciano Spalletti

Il mister del terzo Scudetto del Napoli è sempre più lontano dalla panchina partenopea, e la festa organizzata il 4 giugno 2023 allo Stadio Maradona dopo la partita contro la Sampdoria in programma alle ore 19, sembra essere anche l’occasione in cui Spalletti ed il popolo azzurro si saluteranno e si separeranno definitivamente.

Una decisione, quella del mister, che sembra essere dettata da vari fattori: in primis il recondito desiderio di lasciare da vincente, dopo aver marchiato a fuoco la storia del club. Inoltre pare che sia emersa negli ultimi giorni una sensazione di svuotamento in lui.

Nelle ultime interviste rilasciate, Spalletti ha parlato a più riprese dei suoi dubbi sulle motivazioni e la convinzione da parte sua nel guidare la prossima stagione il Napoli.

Lo Scudetto conquistato, il primo della sua carriera, ha rappresentato per il tecnico il punto più alto della sua storia professionale. Il senso di appagamento che può aver scaturito, alla soglia dei 65 anni, potrebbe aver rappresentato la motivazione principale delle sue incertezze.

Dal canto suo, Aurelio De Laurentiis pare non stia perdendo tempo: il patron azzurro si è messo subito al lavoro per trovare il suo sostituto. Il nome più ‘caldo’ delle ultime ore è quello dello spagnolo Luis Enrique: un profilo internazionale e di spessore, pienamente in linea con il processo di crescita ed internazionalizzazione di cui il patron del club partenopeo ha sempre dichiarato essere la sua missione.