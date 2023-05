Spalletti legato al Napoli e alla città per sempre: si tatua il logo e il terzo scudetto

Mentre si continua a parlare di una sua probabile uscita di scena, Luciano Spalletti, l’allenatore che ha realizzato il sogno scudetto dei tifosi del Napoli, ha deciso di rendere immortale il suo legame con la città e la squadra azzurra attraverso un tatuaggio dedicato al trionfo in campionato.

Luciano Spalletti con il Napoli impresso sulla pelle: il nuovo tatuaggio del mister

Per il suo primo tatuaggio, il mister non poteva non celebrare il traguardo appena raggiunto con la squadra partenopea. Ha voluto, infatti, imprimere sul suo braccio il terzo scudetto affiancato dal logo azzurro del Napoli, ormai ufficialmente campione d’Italia.

Un gesto a riprova di un legame, tra Spalletti e la città, che durerà per sempre: non è un caso che il coloratissimo disegno compare proprio accanto al braccio in cui il mister ha deciso di tatuarsi il nome dei suoi tre figli, Samuele, Federico e Matilde.

“La maggior parte delle volte non ho nemmeno il tempo di pensare a quello che sto facendo e dove sto arrivando. Mi soffermo e dico, cavolo arrivare qua per me forse è anche troppo. Ieri ho passato una delle giornate che mi ricorderò a vita. Per tanti può essere scontato soprattutto per chi è in questo mondo. Per me essere partito dal nulla ed essere chiamato da Luciano Spalletti è stata una grande soddisfazione“ – è il post diffuso dal tatuatore Valentino Russo.

“Non perché si è tatuato ma perché è il primo tatuaggio della sua vita, è un tatuaggio dedicato alla vittoria del Napoli dopo 33 anni, un evento che rimarrà per sempre indelebile. Ho conosciuto veramente una persona unica, ha un’umiltà incredibile e la sua ironia è inconfondibile. Voglio veramente ringraziarti per come mi hai trattato e per avermi fatto sentire a casa mia. Ci vedremo sicuramente presto, orgoglioso e onorato di averti conosciuto”.