Luis Enrique nuovo allenatore del Calcio Napoli, settimana decisiva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico spagnolo starebbe valutando proprio in queste ore la proposta di Aurelio De Laurentiis.

L’offerta del club è un biennale da 5 milioni di euro a stagione, per un totale di 10 milioni complessivi. Sarebbe dunque lui l’uomo scelto per sostituire Luciano Spalletti, il cui addio è stato ufficializzato dallo stesso patron azzurro in diretta televisiva nel corso della trasmissione condotta da Fabio Fazio “Che tempo che fa”.

Il profilo di Luis Enrique, allenatore di spessore e dal calibro internazionale, si sposerebbe alla perfezione con il processo di crescita europeo che il Napoli sta mettendo in atto da anni, e che è culminato in questa stagione con la vittoria dello Scudetto e con il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League.