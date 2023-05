L’urlo di Osimhen e il braccio al cielo di Maradona: il nuovo spettacolare murale a Bacoli

Ancora un’opera d’arte celebrativa dello Scudetto conquistato dal Calcio Napoli il 4 maggio 2023 alle 22,37. Questa volta è stato il turno di RaffoArt, noto street-art, che ha realizzato un bellissimo murale a Bacoli. A pochi passi dal lago Miseno, alla rotonda di Cappella lungo la pista ciclabile, appare adesso un gigante volto urlante dell’uomo mascherato Victor Osimhen. A diffonderne gli scatti è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

Murale a Bacoli: l’urlo di Victor Osimhen e lo sguardo al cielo di Maradona

Al suo fianco, Diego Armando Maradona di spalle con indosso la maglia del Napoli ed il suo numero 10, con la mano alzata che indica il cielo.

Pochi giorni fa, RaffoArt aveva trasformato la famosa Panda dell’allenatore Luciano Spalletti, marchiandola con un Vesuvio tricolore e con la frase “Uomini forti, destini forti”.

Napoli continua dunque a produrre arte collegata allo Scudetto conquistato da Di Lorenzo e compagni. In questi mesi tifosi e turisti potranno cimentarsi in veri e propri tour tinti d’azzurro, per ammirare l’innata capacità della città di celebrare i propri idoli.

“È finito! Ed è bellissimo. L’urlo di Osimhen, il braccio al cielo di Maradona. Bacoli celebra lo Scudetto del Napoli, con un nuovo murales. A due passi dal lago Miseno. Lungo la pista ciclabile. Alla rotonda di Cappella. Un’opera realizzata dal noto street-art “RaffoArt”. Ha trasformato, pochi giorni fa, la Panda di mister Luciano Spalletti. Oggi, si è cimentato a Bacoli. Vesuvio, Diego, Victor. E tanto azzurro. Ed il terzo tricolore. Sono già tantissimi i tifosi che si sono fermati per scattare selfie. A pochi passi dal luogo in cui stiamo organizzando la grande festa. Nella nostra città, per domenica 4 giugno. Ve ne parleremo presto” – si legge nel post del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

“Ringrazio Re Chef per questa suggestiva idea. Così arricchiamo il nostro patrimonio di murales. Dalla tartaruga gigante alla scuola Gramsci, al Maradona in Villa Comunale. Da Enea ed Anchise in via Campi Elisi, fino alla Sibilla di Jorit. Dalla celebrazione di Procida a Cento Camerelle, fino a Baia Sommersa su via Lucullo. Percorsi culturali, percorsi turistici. Così aggiungiamo bellezza, a bellezza. Insieme, possiamo tutto. Un passo alla volta” – ha concluso.