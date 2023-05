Festa Scudetto, show al Maradona in diretta TV e tanti maxischermi in città: il piano

Calcio Napoli – Importanti novità in vista della festa Scudetto in programma il 4 giugno 2023 dalle ore 21 allo Stadio Maradona e non solo: in diverse zone della città, infatti, saranno installati dei maxischermi che consentiranno ai cittadini di seguire i festeggiamenti nelle piazze. Lo spettacolo che andrà in scena al Maradona subito dopo il fischio finale sarà trasmesso in diretta televisiva, su Rai 2, e presentato da Stefano De Martino. Non è previsto alcun blocco della circolazione.

Festa Scudetto a Napoli del 4 giugno: show allo stadio e maxischermi

L’amministrazione comunale, a differenza di quanto applicato sia il 30 aprile che il 4 maggio scorsi, ha scelto di lasciare libero il transito di auto e moto. Confermato invece il maxischermo in Piazza del Plebiscito, messo in dubbio dalla presenza del palco montato per il concerto di Gigi D’Alessio.

Sono stati 14 i comuni dell’area metropolitana di Napoli a fare richiesta dei dispositivi per trasmettere la grande festa: si tratta di Meta di Sorrento, Casalnuovo, Marigliano, Quarto, Cardito, Trecase, Nola, Castello di Cisterna, Castellammare di Stabia, Portici, Qualiano, Giugliano, Pozzuoli e Bacoli.

A Napoli, invece, oltre a piazza del Plebiscito, i maxischermi saranno anche in Piazza Municipio, Piazza Mercato, Piazza Scampia, Piazza Bagnoli. Sarà, dunque, una grande festa che coinvolgerà non solo la platea del Maradona ma l’intera cittadinanza, pronta ancora una volta a far festa tra le strade del centro.