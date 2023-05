L’addio di Spalletti: “Sono stanco, non allenerò il Napoli. Voglio stare con mia figlia”

Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis a “Che tempo che fa”, il tecnico del Calcio Napoli, Luciano Spalletti, a margine dell’evento Inside the Sport 2023 ha risposto alle domande di alcuni giornalisti sul suo futuro sportivo, annunciando che lascerà il Napoli a fine stagione per prendersi un anno sabbatico, dividendosi tra le sue attività extra calcistiche e la possibilità di stare più tempo con la sua famiglia.

Il futuro di Luciano Spalletti: “Non allenerò il Napoli”

Senza tanti giri di parole, la domanda di tutti i giornalisti all’unisono è quella legata al futuro imminente del tecnico che risponde così: “Mi sento stanco. Ho bisogno di staccare un po’. Non allenerò il Napoli o altre squadre. Starò fermo un anno“.

Dietro questa scelta però, c’è anche la motivazione familiare, che sembra essere la causa principale della separazione dagli azzurri: “Una delle questioni è che devo allenare Matilde. Ho una figlia piccola e ci voglio stare un po’ insieme. Poi ho bisogno di riposarmi perché mi sento un po’ stanco e voglio stare un po’ da parte”.

L’altra motivazione sembra essere legata al fatto che con la vittoria dello scudetto per il tecnico toscano si sia chiuso un ciclo: “Quando si va a Napoli si va per vincere. Al primo anno non ci siamo riusciti e siamo stati anche un pochino criticati, allora uno se lo domanda: sono in grado di fare questo? Quest’anno non sono in grado, per cui faccio un passettino indietro”.