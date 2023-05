Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della RAI, abbracciando i temi più caldi del momento in casa azzurra: festa scudetto e nuovo allenatore in primis.

Napoli, De Laurentiis su Luis Enrique: “Un grande allenatore”

Interrogato su Luis Enrique, il patron del Napoli ha risposto così: “E’ un grande allenatore, lo ha dimostrato in particolare al Barcellona. Credo però che voglia andare in Premier League. Ci sono campionati più intriganti del nostro, e quello inglese è uno di quelli. Più che dirgli che lì non c’è il nostro meraviglioso Golfo, bensì la nebbia, e che non si mangia certo bene come qui, non posso fare. Ci sono risorse economiche molto più allettanti in Inghilterra, è un dato di fatto”.