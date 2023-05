Da Emma a Nino D’Angelo, De Laurentiis svela gli ospiti della Festa Scudetto: chi sono

Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della RAI, abbracciando i temi più caldi del momento in casa azzurra: festa scudetto, con annuncio degli ospiti e cantanti che ne prenderanno parte, e nuovo allenatore in primis.

Sui grossi disservizi che si sono venuti a creare lunedì 29 maggio 2023 sul sito TicketOne per l’acquisto dei biglietti della partita Napoli-Sampdoria in programma il 4 giugno 2023 alle ore 18,30, il patron azzurro ha risposto così: “Sono molto amareggiato per quanto successo, mi dispiace tantissimo che 250mila persone siano rimaste invano in coda. Ne erano sicuramente molti di più, e li avrei voluti tutti allo Stadio Maradona“.

Festa scudetto del Napoli: ospiti e cantanti annunciati

Quanto all’attesissima festa scudetto del 4 giugno, ha detto: “Per fortuna ci è venuta in soccorso la RAI, con cui abbiamo organizzato la diretta televisiva e grazie a RAI Italia nel mondo raggiungeremo più di 10 milioni di tifosi azzurri“.

“Stefano De Martino presenterà con la sua solita classe e simpatia, ci saranno anche Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Emma, Arisa, Stash, Clementino, Enzo Avitabile. Ci saranno anche degli attori che racconteranno il grande sentimento azzurro che ha preso l’anima di tutto il mondo”.