Aurelio De Laurentiis non smette mai di stupire. Secondo un retroscena svelato da La Repubblica, il patron del Calcio Napoli aveva in mente per la festa Scudetto in programma il 4 giugno 2023 allo Stadio Maradona, un effetto speciale degno dei suoi migliori film.

Festa Scudetto, la pazza idea (bocciata) di ADL: calciatori in scooter per le vie della città

L’idea iniziale, poi cancellata per motivi di ordine pubblico era infatti quella di far girare la squadra su un autobus scoperto per le vie della città. Ma il patron azzurro voleva aggiungere qualcosa in più per renderla unica: far arrivare i calciatori al pullman in sella a dei motorini.

Probabilmente la volontà era quella di fare della sana autoironia dopo le immagini che erano diventate virali al termine di Juventus-Napoli, con il bus della squadra inseguito da un’orda di motorini in festa.

La scena aveva destato scalpore per le numerose illegalità ben visibili in quelle immagini, e l’opinione pubblica si era scatenata nel solito ‘Sputtanapoli’.

L’immagine sarebbe stata epica: Osimhen, Di Lorenzo e Kvaratskhelia a bordo di mezzi a due ruote sfrecciando per la città in un bagno di folla. Purtroppo rimarrà solo utopia: l’amministrazione ha vietato tassativamente l’organizzazione di tale fuori programma, ritenuto impossibile da gestire.