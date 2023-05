Serie A, ultima giornata: Napoli-Sampdoria, arbitra Feliciani di Teramo

Il Calcio Napoli si appresta a disputare l’ultima partita della sua stagione. Il match tra gli azzurri e la Sampdoria, in programma il 4 giugno 2023 alle 18,30 allo Stadio Maradona e valido per la 38esima giornata del campionato di Serie A, sarà arbitrato da Ermanno Feliciani di Teramo. I suoi assistenti saranno Liberti e Palermo, il quarto uomo Maggioni. In sala VAR andrà la coppia composta da Marini e Rapuano.

Napoli-Sampdoria, l’arbitro sarà Ermanno Feliciani di Teramo

È la prima volta che si incontrano Feliciani ed il Napoli. Per lui il privilegio di dirigere la partita che porterà alla consegna della coppa per lo storico terzo Scudetto conquistato.