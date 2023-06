Il Calcio Napoli torna in campo domenica 4 giugno 2023 alle ore 18,30 per il match di campionato che lo vedrà impegnato allo Stadio Maradona contro la Sampdoria. La partita, valida per la 38esima giornata di campionato, vedrà gli azzurri di Luciano Spalletti impegnati contro i blucerchiati di Dejan Stankovic, già retrocessi, in un incontro che vedrà protagonisti i nuovi campioni d’Italia.

Sarà l’ultima partita del campionato di Serie A 2022/2023, al termine della quale avverrà la premiazione della squadra da parte della Lega Serie A.

A seguire, andrà in scena la grande festa Scudetto, che si protrarrà fino a tarda notte. La serata verrà trasmessa in diretta su Rai Due e sarà presentata da Stefano De Martino.

Dove vedere Napoli-Sampdoria in TV e streaming

La partita si giocherà domenica 4 giugno 2023 con calcio d’inizio alle ore 18,30. La diretta di Napoli-Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Napoli-Sampdoria sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Napoli-Sampdoria potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.

Napoli-Sampdoria, le ultime di formazione

Il Napoli si prepara alla sfida, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Mario Rui e Lozano: il messicano ne avrà fino a fine stagione. Spazio al loro posto per Olivera e Politano. Squalificato Kim, al suo posto Juan Jesus.

Le probabili formazioni, squalificati, infortunati

NAPOLI (4-3-3):Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Luciano Spalletti

Indisponibili: Mario Rui, Lozano

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Audero, Conti, Cuisance, Pussetto, Sabiri