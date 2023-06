Festa scudetto a piazza Plebiscito: maxischermo, postazione foto e palloncini gratis

Piazza del Plebiscito si prepara alla grande festa scudetto del Napoli del 4 giugno, ospitando non solo il grande maxischermo che consentirà ai presenti di seguire la partita e lo show finale dello stadio Maradona, ma anche diverse attrazioni: la Big Party metterà a disposizione dei presenti cornici e photo boot per realizzare foto, oltre a palloncini con il marchio ufficiale del Napoli, il tutto gratis.

La grande piazza partenopea si prepara alla premiazione ufficiale della squadra con la consegna della coppa, regalando, presso la postazione Big Party, attiva dalle 12:00 alle 18.30, 5000 palloncini a tutti i tifosi che domenica si riuniranno al Plebiscito.

Per l’appuntamento saranno presenti 12 ragazzi, tra steward e hostess ben riconoscibili dalle t-shirt bianche con il logo dell’azienda e lo Scudetto del Napoli. Distribuiranno i palloncini azzurri, con lo scudetto raffigurato da un lato e il numero 3 dall’altro, appositamente realizzati per l’occasione di festa.

Sarà possibile scattare anche divertenti foto per immortalare le emozioni di questo evento memorabile. A disposizione dei turisti e cittadini in festa, infatti, ci saranno le cornici che commemorano il trionfo azzurro, photo booth ideali per realizzare selfie da veri professionisti. Un’iniziativa resa possibile dall’accordo per il marchio ufficiale che, dal 2013, permette all’azienda di produrre accessori per le feste del Napoli. Dal 2015 Big Party è anche partner ufficiale della SSC Napoli.

Festa scudetto del Napoli, il programma: ospiti, maxischermi e dove vedere in TV

Non solo a piazza del Plebiscito: i maxischermi saranno installati in diverse piazze del Napoletano. Nell’area del centro ci saranno in piazza Municipio, piazza Mercato, piazza Scampia e piazza Bagnoli. In provincia, invece, i maxischermi saranno presenti a Meta di Sorrento, Casalnuovo, Marigliano, Quarto, Cardito, Trecase, Nola, Castello di Cisterna, Castellammare di Stabia, Portici, Qualiano, Giugliano, Pozzuoli e Bacoli.

Subito dopo la partita Napoli-Sampdoria, in programma alle 18.30 al Maradona, dalle 21 in poi all’interno dello stadio partenopeo esploderà il grande show, condotto da Stefano De Martino, che darà spazio a diversi ospiti e artisti: Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Emma, Arisa, Stash, Clementino, Enzo Avitabile. Stando a quanto comunicato da De Laurentiis ci saranno anche tanti attori.

Il grande evento sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle 21:00 ma anche su Dazn che, come di consueto, darà spazio anche alla partita delle 18:30. Potrà essere seguito anche dalle principali piazze del Napoletano che si attrezzeranno con dei maxischermi.