Marek Hamsik lascia il calcio giocato. In una conferenza stampa programmata, l’ex capitano del Calcio Napoli ha annunciato che quella di sabato tra il Trabzonspor e l’Alanyaspor sarà la sua ultima partita da professionista.

“Non è stato facile prendere questa decisione, mi ha aiutato la mia famiglia. Il mio ultimo club sarà il Trabzonspor, sabato 3 giugno 2023 giocherò la mia ultima partita in casa. Ringrazio tutte le squadre con cui ho giocato per avermi dato questa opportunità. Ho coronato il sogno di una vita, grazie a tutti per questo magnifico viaggio”.

Marek Hamsik annuncia l’addio al calcio giocato

Per i tifosi del Napoli più romantici, sfuma dunque il sogno di rivedere almeno per qualche partita in maglia azzurra nella prossima stagione il centrocampista slovacco.

Negli ultimi mesi, mentre i partenopei si apprestavano a conquistare il terzo Scudetto della propria storia, voci non confermate avevano accostato Hamsik e Mertens nuovamente al club di De Laurentiis, con l’intento di consentire ai due idoli della tifoseria di disputare qualche minuto in questa stagione e diventare campioni d’Italia assieme agli uomini di Luciano Spalletti.

Sogno che rimarrà utopia, visto l’imminente ritiro del campione slovacco. Hamsik arrivò al Napoli il 1 luglio del 2007: acquistato per 5,5 milioni di euro dal Brescia, ha disputato in maglia azzurra dodici stagioni.

Con i partenopei ha disputato 520 partite, segnando 121 gol e diventando il primo calciatore azzurro a superare Diego Armando Maradona nella classifica marcatori all time del club.

È stato poi superato da Dries Mertens (148) e Lorenzo Insigne (122), ma rimane ad oggi il centrocampista più prolifico della storia del Napoli.

Divenuto capitano dei partenopei nell’estate del 2014, Marek Hamsik ha vinto con questa maglia tre trofei: due volte la Coppa Italia (2012 e 2014) ed una volta la Supercoppa Italiana (2014).