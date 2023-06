È finalmente tutto pronto per la festa Scudetto del Calcio Napoli. Il 4 giugno tutta la città – e non solo – festeggerà finalmente insieme alla squadra il tricolore giunto 33 anni dopo quello conquistato da Diego Armando Maradona e compagni al termine della stagione 18989/1990. Una festa scudetto che sarà, possiamo dire, distribuita a macchia di leopardo non solo a Napoli ma anche in diverse città della provincia che hanno installato dei maxi schermi nei luoghi simbolo dei rispettivi centri abitati.

Il programma della festa Scudetto del Napoli del 4 giugno: i maxischermi

A Napoli ci saranno, alla fine, soltanto 3 maxi schermi e non cinque come originariamente previsto. I maxi schermi dove sarà proiettata la festa scudetto della diretta Rai saranno posizionato a Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato ed a Piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Niente da fare per Piazza Municipio e Bagnoli. Altri maxi schermi saranno posti in provincia di Napoli a Meta di Sorrento, Casalnuovo, Marigliano, Quarto, Cardito, Trecase, Nola, Castello di Cisterna, Castellammare di Stabia, Portici, Qualiano, Giugliano, Pozzuoli e Bacoli.

La diretta della festa Scudetto allo stadio Maradona si potrà seguire ovviamente da casa propria collegandosi su Rai 2 dalle ore 21, ovvero dal termine della partita Napoli-Sampodoria che si giocherà allo stadio Maradona di Fuorigrotta dalle 18.30 e che sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.

Il dispositivo di traffico per la festa Scudetto del Napoli

Il Comune di Napoli ha istituito uno speciale dispositivo di traffico in occasione della festa Scudetto del Napoli del 4 giugno 2023. Sarà in vigore a partire da quattro ore prima della diretta televisiva (dalle ore 17.00 quindi) e fino a cessate esigenze.

Il Dispositivo di traffico per il maxi schermo a Piazza del Plebiscito

Dalle ore 17:00 del 4 giugno 2023, sino a cessate esigenze è istituito, inoltre il divieto di transito veicolare eccetto mezzi di soccorso e mezzi delle Forze dell’ordine nelle seguenti strade:

1. il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata:

a) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del Comiliter;

b) in via San Carlo e in piazza Trieste e Trento.

2. il divieto di transito veicolare in Via Solitaria, Piazzetta Salazar, Rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

3. il senso unico di circolazione:a) in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia

b) in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri

4. la sospensione in via San Carlo e in piazza Carolina dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi)

5. la sospensione in via San Carlo dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana.

Il Dispositivo di traffico per il maxi schermo a Piazza Mercato

Dalle ore 17:00 del 4 giugno 2023, sino a cessate esigenze è istituito, inoltre il divieto di transito veicolare eccetto mezzi di soccorso e mezzi delle Forze dell’ordine nelle seguenti strade:

1. in via Conte Carlo di Castelmola, il senso unico di circolazione con direzione di marcia da piazza Mercato a Piazza Masaniello;

2. In Piazza Mercato e Piazza del Carmine, il divieto di sosta con rimozione coatta;

3. In Piazza Mercato e Piazza del Carmine il divieto di transito veicolare eccetto:a) i veicoli delle Forze dell’Ordine;

b) i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;

c) i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;

d) i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;

e) gli aventi titolo diretti ai passi carrabili presenti in piazza del Carmine e piazza Mercato.

4. In via del Carmine, il senso unico di circolazione, con direzione di marcia da piazza del Carmine a piazza Gugliemo Pepe;

5. obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Lavinaio;

6. il divieto di transito veicolare nel secondo varco di accesso in piazza del Carmine, da via Nuova Marina, lato Palazzo Ottieri.

Il Dispositivo di traffico per il maxi schermo a Piazza Giovanni Paolo II a Scampia

Dalle ore 17:00 del 4 giugno 2023, sino a cessate esigenze è istituito, inoltre il divieto di transito veicolare eccetto mezzi di soccorso e mezzi delle Forze dell’ordine nelle seguenti strade:

– via Galimberti da intersezione (rotatoria) con via Labriola;

– via della Resistenza da intersezione con via Ghisleri (altezza ASL Napoli 1) fino

all’intersezione con via Baku;

– via Baku da intersezione con via Ghisleri fino all’intersezione con via della Resistenza;

– via della Resistenza da ingresso villa Comunale (palo luce 192020) fino ad intersezione con

via Baku;

– via Labriola lotto M (viabilità interna complesso “vele”) fino alla confluenza in via della

Resistenza palo luce 178-051.

Trasporti e festa Scudetto: corse straordinarie di metropolitana, funicolari, bus

Anche il trasporto pubblico seguirà un programma di orari particolari per consentire lo svolgimento della manifestazione in modo più comodo, ordinato e disciplinato possibile.

Servizio ANM

ANM in relazione alle manifestazioni per i festeggiamenti dello scudetto, il 4 giugno, offrirà un servizio così articolato:

Metro Linea 1

la circolazione è limitata alla tratta Piscinola/Dante con servizio senza interruzioni fino alle ore 02.00 del giorno successivo dal seguente orario:

– Ultima corsa intera tratta: da Garibaldi ore 21.04, da Piscinola ore 20.34

– Ultima corsa: da Piscinola per Dante ore 01.26, da Dante per Piscinola ore 01.48

Funicolari Montesanto, Mergellina e Centrale

– in servizio fino alle ore 02.00 del giorno successivo.

Bus

– 116, 140, 151, 162, 169, 175, 182, 184, 196, C16, 204, 254 (204 e 254 esercite con autobus), R5, R7, 612 sarà garantito fino alle ore 02.00 del giorno successivo. Le altre linee effettueranno l’esercizio ordinario festivo. Le restanti linee terminano il servizio in concomitanza con l’attuazione del dispositivo di traffico.

Eventuali ulteriori variazioni di percorso e servizio potranno essere disposte sulla base dell’evolversi della situazione viabilistica.

Metro Linea 2 – Trenitalia

La Metropolitana Linea 2 ha previsto 44 corse in più da Campi Flegrei verso Napoli San Giovanni-Barra e 44 in direzione Pozzuoli.

Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Serie A tra Napoli e Sampdoria in programma domenica 4 giugno alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio e fino alle 2 di notte, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

In totale saranno 88 le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 44 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 44 in direzione Pozzuoli.

Data la portata dell’evento è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno per evitare code o attese prolungate allo sportello. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta in via eccezionale fino alle 2 di notte.

Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 19.30 e non si effettuerà servizio viaggiatori.

EAV

In occasione della gara Napoli – Sampdoria del 04/06/2023 alle ore 18:30, con prosecuzione dell’evento festa allo Stadio Maradona, si effettueranno i seguenti servizi aggiuntivi:

– Linea Cumana

Il servizio da e per Torregaveta viene svolto regolarmente con ultima partenza da Mostra per Torregaveta alle ore 21:50. Il servizio prosegue esclusivamente sul collegamento Mostra – Montesanto, in entrambi i versi di marcia, con ultima partenza da Mostra per Montesanto alle ore 02:06 del 05/06/2023; saranno presenziate, fino a termine servizio, le biglietterie di Montesanto, Fuorigrotta e Mostra.

– Linea Circumflegrea

Il servizio è di tipo ordinario senza alcun prolungamento.

– Metropolitana

Il servizio viene prolungato con ultima partenzada Piscinola verso Aversaalle ore 01:45 del 05/06/2023.

Divieto di vendita bevande e alcolici in occasione della festa Scudetto del Napoli

Con ordinanza sindacale n. 11 del 1° giugno 2023 è istituito il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, da quattro ore prima della diretta televisiva di domenica 4 e fino a cessate esigenze di lunedì 5 giugno.

È consentita la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle suindicate piazze ed aree limitrofe e il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, a titolo oneroso, da un’ora e mezza prima della diretta televisiva di domenica 4 e fino a cessate esigenze di lunedì 5 giugno presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle suindicate piazze ed aree limitrofe.