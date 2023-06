Il Calcio Napoli si appresta a disputare la 38esima e ultima partita del campionato di Serie A. Gli azzurri saranno impegnati domenica 4 giugno 2023 allo Stadio Maradona contro la già retrocessa Sampdoria. Il calcio d’inizio è previsto per le 18.30 e a seguire ci sarà la premiazione ufficiale da parte della Lega Serie A.

La festa Scudetto del Napoli in tutto il mondo

Dopo aver visto Giovanni Di Lorenzo alzare la coppa celebrativa del tanto agognato terzo Scudetto, i presenti potranno assistere al grande spettacolo organizzato da Aurelio De Laurentiis, presentato da Stefano De Martino.

Saranno presenti tra gli altri Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Clementino, Emma, Stash, Arisa ed Enzo Avitabile. Ci si aspetta anche qualche ospite a sorpresa.

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su RaiDue, e sarà proiettato su 14 maxischermi piazzati in 4 piazze della città e 10 della provincia.

Oltre a quelli posizionati nelle piazze Plebiscito, Scampia, Bagnoli e Mercato, infatti, i tifosi azzurri potranno assistere allo spettacolo dalle piazze principali di Meta di Sorrento, Casalnuovo, Marigliano, Quarto, Cardito, Trecase, Nola, Castello di Cisterna, Castellammare di Stabia, Portici, Qualiano, Giugliano, Pozzuoli e Bacoli.

Non solo l’Italia potrà ammirare i grandi festeggiamenti dell’ambiente azzurro. Tutti i continenti saranno collegati con lo Stadio Maradona, dagli Stati Uniti al Giappone, passando per l’Australia e il Togo.

I Paesi che trasmetteranno la festa Scudetto

USA: la Gara sarà trasmessa da CBS, in diretta, su Paramount+ (OTT) e su The Golazo Network

MENA: la Gara sarà trasmessa, in diretta, da Starzplay (OTT) e da Abu Dhabi Media su Abu Dhabi Sport Premium 1 (canale lineare)

Russia: la Gara sarà trasmessa da Match TV, in diretta, su Match TV (canale lineare) e su Match Football 1 (canale lineare)

Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovacchia, delle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela.

Collegati anche Australia, Cina, Georgia, Giappone, Canada, gli Stati africani di Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Mozambico, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Uganda, Zambia, Zimbawe.

Copertura anche in Asia con collegamenti in Bangladesh, Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam.