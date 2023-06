Kim, il post del procuratore che sa di addio: “È stato un viaggio meraviglioso”

Finito il campionato di Serie A, è tempo di tirare le somme per il Calcio Napoli, fresco vincitore dello Scudetto. Dopo l’addio certo di Luciano Spalletti e quello assai probabile di Cristiano Giuntoli, un altro pilastro della squadra campione d’Italia potrebbe lasciare la maglia azzurra.

Si tratta di Kim Minjae, il giocatore coreano premiato domenica scorsa nella partita contro la Sampdoria come miglior difensore dell’intera lega. La clausola rescissoria di 50 milioni di euro stabilita l’estate scorsa, infatti, sembra facilmente sfruttabile dai top club europei, Manchester United in primis, che hanno messo da mesi gli occhi sul talento asiatico.

Il suo valore è praticamente raddoppiato rispetto a quella cifra stabilita l’estate scorsa, ed a questa cifra il suo acquisto rappresenta un vero e proprio affare.

Kim Minjae, il post della discordia: su Linkedin i saluti del suo procuratore

In seguito alla festa Scudetto andata in scena allo Stadio Maradona di Napoli domenica 4 giugno 2023, il suo procuratore Dee Hong ha pubblicato un post su Linkedin dai toni ambigui, che ha scatenato la fantasia dei supporters di tutto il mondo.

Questa la traduzione: “È stato un viaggio meraviglioso in Italia, e sono molto felice di vedere questo ragazzo concluderlo con i migliori risultati: lo scudetto e il premio come miglior difensore della Serie A. Kim Minjae, la tua grinta e la tua passione lo hanno reso possibile, sono orgoglioso di te”.

Quelli che però possono sembrare i titoli di coda dell’esperienza del coreano nel bel paese, sono in realtà i saluti dello stesso procuratore all’Italia, dopo il periodo trascorso a Napoli in occasione delle celebrazioni dello Scudetto. Il viaggio a cui si riferisce sembra infatti essere proprio il suo, e non quello del calciatore.

Resta la grossa possibilità che si concretizzi la sua cessione, ma questo post non ha aumentato le sue probabilità. Saranno giorni caldissimi in casa partenopea.