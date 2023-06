FOTO/ Robert Del Naja alla festa Scudetto: il frontman dei Massive Attack festeggia a Napoli

La passione per il Calcio Napoli non ha confini. Lo sa bene Robert Del Naja, frontman del gruppo britannico Massive Attack, nativo di Bristol e figlio di un napoletano. Da lui ha ereditato la fede sconfinata per i partenopei, come dimostrato nel corso degli anni nelle sue numerose visite in città.

Robert Del Naja, passione azzurra: il frontman dei Massive Attack alla festa Scudetto

Robert, indicato come il possibile volto che si nasconde dietro Banksy, il più famoso street-artist vivente, non ha potuto fare a meno di essere presente alla festa Scudetto del 4 giugno 2023, così come testimoniato dalle tante foto pubblicate sulle proprie pagine social.

Un vero e proprio reportage a tinte azzurre, un idillio documentato in tutte le sue sfaccettature: dalle vibrazioni dello Stadio Maradona fino all’esplosione per le vie di Napoli.