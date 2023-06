Non solo Italiano: da Baroni a Conte e Mancini, i 10 allenatori in lizza per il Napoli

Archiviato lo scudetto e la grande festa dello scorso 4 giugno, il Calcio Napoli guarda avanti in vista della prossima stagione. Il tema più grosso da affrontare è sicuramente quello legato al nuovo allenatore. Dopo l’addio da vincitore di Luciano Spalletti, il presidente Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del profilo ideale per continuare a far sognare i propri tifosi. Nell’ultimo periodo sono tanti i nomi accostati alla squadra partenopea, in questo articolo faremo chiarezza spiegando la situazione dei maggiori candidati all’ambita panchina dei campioni d’Italia.

Gli allenatori indiziati per la panchina del Napoli

L’indiziato numero uno è Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina ha dalla sua l’ideale tattico simile a quello di Spalletti (4-3-3) e l’apprezzamento del presidente De Laurentiis che forte di un ottima intesa con Barone e Commisso potrebbe facilitare la trattativa. Ogni discorso però è rinviato dopo la finale di Conference League che è in programma il 7 giugno.

Il sogno invece risponde al nome di Roberto Mancini. L’attuale tecnico della Nazionale ha dalla sua il fortissimo apprezzamento del presidente De Laurentiis. Nelle ultime ore però il rumors ha avuto un brusco stop dopo le dichiarazioni dei delegati della FIGC che hanno smentito ogni trattativa. Abdicato dunque anche ogni discorso legato ad un futuro da CT della Nazionale per Luciano Spalletti (voce che si faceva sempre più forte nel passare delle ore negli ultimi giorni).

Il tecnico portoghese è un altro dei nomi tanto in voga nel taccuino azzurro, voglioso di una nuova esperienza in Europa, Conceição è tra gli allenatori più richiesti dell’ultimo periodo. L’unico ostacolo che ha frenato molte squadre tra cui il Napoli per l’allenatore è la clausola rescissoria da oltre 10 milioni che il Porto ha inserito nel suo contratto.

La sorpresa potrebbe chiamarsi Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano forte di una splendida stagione al Bologna è pronto a fare il grande passo e Napoli potrebbe essere la tappa perfetta. Opzione molto realistica anche perché l’allenatore non ha ancora discusso con il Bologna per il 2024 e sarà decisivo il confronto che avrà con Joe Saputo nelle prossime settimane.

L’usato sicuro risponde al nome di Rafa Benitez. Un ritorno tanto gradito ai napoletani visto il suo passato in azzurro. Oltre ciò, quello di Benitez è un nome internazionale che può attrarre tanti giocatori di ottima caratura, come successo in passato con i vari Higuain, Albiol etc.

Galtier è uno degli ultimi nomi che si è aggiunto nella lista dei candidati. Ha dalla sua la grossa esperienza nel PSG che strizza l’occhio a De Laurentiis. La paura del presidente però è legata alla gestione dello spogliatoio da parte del francese che a Parigi non è stata tra le migliori. In ogni caso nei prossimi giorni sarà fatto un ulteriore summit con gli agenti del tecnico per capire se la trattativa è possibile o meno.

Il nome di Marco Baroni è salito di quotazioni dopo che il tecnico ha annunciato l’addio al Lecce. Ma attenzione, Baroni potrebbe diventare anche la chiave dell’arrivo di Italiano a Napoli, visto che il tecnico piace molto anche ai viola, favorendo dunque l’arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina azzurra.

I nomi esclusi dalla corsa per la panchina dal Napoli

Il sogno svanito è quello di Luis Enrique. Dopo che per qualche settimana era il favorito per la panchina azzurra, lo stesso De Laurentiis ha spento ogni fuoco annunciando che l’allenatore vuole provare un’esperienza in Premier League. Nelle ultime ore è arrivato anche un ulteriore “no” dello spagnolo al Napoli.

Il nome passato un po’ in sordina è quello di Antonio Conte. L’allenatore attualmente senza squadra per firmare col Napoli ha bisogno di una rivoluzione nella rosa visto il suo modo di giocare (3-5-2) e soprattutto ha chiesto ai partenopei garanzie per un progetto a lungo termine. Ultima questione, da non sottovalutare, è riguardante l’ingaggio del tecnico ex Juve e Inter, molto al di sopra degli ideali del Napoli.

L’occasione perduta è sicuramente quella di Julian Nagelsmann. Il tecnico ex Bayern Monaco poteva essere una valida alternativa a Luciano Spalletti, favorito anche da un calcio propositivo che a Napoli sarebbe tanto piaciuto. Gli azzurri però nella corsa al tedesco si sono fatti bruciare dal PSG che sta per annunciare il tedesco come dopo Galtier. Inutile il tentativo di De Laurentiis negli ultimi giorni che è servito solo per incassare il “no” definitivo da parte dell’allenatore tedesco.