Nazionale italiana, Roberto Mancini convoca tre azzurri per la final four di Nations League

Non è ancora finita la stagione per alcuni calciatori del Calcio Napoli, diventati campioni d’Italia il 4 maggio alle 22,37 e consacrati dalla consegna della coppa Scudetto il 4 giugno 2023 al termine dell’ultima giornata del campionato di Serie A allo Stadio Maradona contro la Sampdoria.

Il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini convoca tre campioni d’Italia per la final four di Nations League, in programma nei Paesi Bassi dal 14 al 18 giugno 2023.

Final Four di Nations League, Roberto Mancini convoca tre campioni d’Italia del Napoli

La selezione nostrana giocherà in semifinale contro la Spagna il 15 giugno 2023: la vincente sfiderà una tra Olanda e Croazia, mentre le perdenti si giocheranno il terzo posto in una finale di consolazione.

I tre calciatori del Napoli convocati per la campagna olandese sono Alex Meret, il capitano Giovanni Di Lorenzo e l’eroe di Torino Giacomo ‘Jack’ Raspadori. Out per infortunio Matteo Politano.

Convocati dunque tutti i calciatori azzurri nel giro della nazionale: un altro segnale della grande stagione disputata dagli uomini di Luciano Spalletti.

Quello della Nations League sarà l’ultimo impegno ufficiale della stagione: al termine della final four ci sarà il ‘rompete le righe’ e i tre azzurri potranno finalmente godersi la meritata vacanza, prima di ritrovarsi a luglio 2023 per il raduno ed il conseguente ritiro di Dimaro Folgarida in programma dal 14 al 25 luglio 2023.

I convocati di Roberto Mancini per la final four di Nations League

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli).

DIFENSORI: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (PSG), Nicolò Zaniolo (Galatasaray).

ATTACCANTI: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre).

Nations League, il calendario delle semifinali

14/06/2023, ore 20,45 : Olanda-Croazia

15/06/2023. ore 20,45 : Italia-Spagna

Finale 3° posto: 18/06/2023 ore 15,00

Finale 1° posto: 18/06/2023 ore 20,45