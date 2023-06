Stagione 2023/2024, tutte le date più importanti: la Serie A riparte il 18 agosto

Il campionato di Serie A 2022/2023 è appena terminato. Il Calcio Napoli ha trionfato con 90 punti (+16 rispetto alla Lazio seconda), diventando campione d’Italia per la terza volta ed affermandosi come la squadra che ha totalizzato più punti nei top 5 campionati d’Europa.

Ma adesso, senza le domeniche di calcio: cosa si farà? La conclusione della stagione pallonara ha storicamente gettato nello sconforto i tifosi del bel paese, mai sazi di rettangoli verdi e reti che si gonfiano.

Andiamo dunque a cercare un pò di conforto nel calendario, scoprendo quali saranno le date più importanti della prossima stagione di Serie A e Champions League.

Serie A, tutte le date

A fine giugno, non si sa ancora quando, ci sarà il sorteggio del calendario di Serie A, che comincerà ufficialmente nel weekend tra il 18 ed il 20 agosto 2023.

La prima sosta per le nazionali sarà il 10 settembre 2023, la seconda il 15 ottobre 2023 e la terza il 19 novembre 2023.

Il 30 dicembre 2023 quest’anno si giocherà: non ci saranno però Napoli, Lazio, Fiorentina e Inter che saranno impegnate nella final four della Supercoppa Italiana, all’esordio con questo format ed in programma in Arabia Saudita ad inizio gennaio 2024.

Si giocherà anche il giorno della Befana: tutti in campo nel weekend del 6 gennaio 2024.

L’ultima giornata di Serie A si disputerà il 26 maggio 2024.

Champions League, tutte le date

TURNI PRELIMINARI

Round preliminare (mini-torneo): semifinali 27 giugno 2023; finale 30 giugno 2023

Primo turno di qualificazione: andata 11 e 12 luglio 2023; ritorno 18 e 19 luglio 2023

Secondo turno di qualificazione: andata 25 e 26 luglio 2023; ritorno 1 e 2 agosto 2023

Terzo turno di qualificazione: andata 8 e 9 agosto 2023; ritorno 15 agosto 2023

Playoff: andata 22 e 23 agosto; ritorno 29 e 30 agosto 2023

FASE A GIRONI

1^ giornata: 19 e 20 settembre 2023

2^ giornata: 3 e 4 ottobre 2023

3^ giornata: 24 e 25 ottobre 2023

4^ giornata: 7 e 8 novembre 2023

5^ giornata: 28 e 29 novembre 2023

6^ giornata: 12 e 13 dicembre 2023

OTTAVI DI FINALE

Andata: 13/14 e 20/21 febbraio 2024

Ritorno: 5/6 e 12/13 marzo 2024

QUARTI DI FINALE

Andata: 9 e 10 aprile 2024

Ritorno: 16 e 17 aprile 2024

SEMIFINALI

Andata: 30 aprile e 1 maggio 2024

Ritorno: 7 e 8 maggio 2024

FINALE

1 giugno 2024

A Wembley (Londra)