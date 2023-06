All’85’ della partita tra il Calcio Napoli e la Sampdoria, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A conclusosi con lo Scudetto conquistato dagli azzurri, il ‘Cholito’ Giovanni Simeone ha realizzato uno splendido gol, emozionando l’intero Stadio Maradona durante la sua esultanza.

L’argentino ha infatti mostrato una maglia del Napoli numero 10 realmente indossata dal Pibe de Oro. Ma verso chi l’ha esibita? Ebbene, in tribuna erano presenti la figlia di Diego, Giannina, e sua madre Claudia Villafane, ex moglie del più grande calciatore di tutti i tempi, scomparso il 25 novembre 2020.

Il figlio di Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid e grande amico di Maradona, ha voluto rendere omaggio così alla loro presenza: un gesto commovente che ha fatto versare qualche lacrima alle due tifose d’eccezione.

Dalma Maradona a De Laurentiis: “Approfitti dell’amore della gente per mio padre”

Terminata la partita, la primogenita Dalma ci ha tenuto prima a ringraziare il connazionale per l’omaggio al padre, poi ha voluto spiegare attraverso i social il motivo della sua assenza: «Lo stadio porta il mio cognome e mi hai proibito di entrare solo perché non voglio ti riempia le tasche a spese di mio padre e approfitti dell’amore della gente per lui. Ci sono cose che non si possono comprare, non sai quanto è bello andare in giro per Napoli e sentire l’affetto e gli abbracci di chi ha amato mio padre».

L’astio nei confronti di Aurelio De Laurentiis risale a qualche anno fa, quando Dalma avrebbe voluto girare scene di un documentario su Diego e gli venne vietato per mancanza di un’autorizzazione. I rapporti sviluppatisi negli ultimi tempi tra il presidente del Napoli e Stefano Ceci ex manager di Diego, con cui i figli di Maradona sono in causa, ha fatto il resto. E attraverso i social si capisce chiaramente.