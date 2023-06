Tra la gioia, le lacrime e le mille emozioni che hanno caratterizzato la festa scudetto del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, non poteva mancare un inno all’amore: proprio tra gli spalti, infatti, i tifosi hanno assistito ad una emozionante proposta di matrimonio, la promessa di un amore eterno che legherà per sempre il napoletano Gennaro alla giornalista argentina Sol. Un po’ come quel legame indissolubile tra la città partenopea e Maradona.

Festa scudetto Napoli, allo stadio Maradona l’emozionante proposta di matrimonio

“Sì, lo voglio. Non vedo l’ora di passare il resto della nostra vita insieme, grazie per avermi dato così tanta felicità. Sei più di quanto avessi mai sognato. Ti amo” – si legge nel post diffuso sui social dalla futura sposa, Sol Macaluso, accompagnato da video e foto di quel magico momento.

Gennaro, il suo fidanzato, si è inginocchiato davanti a lei per chiederle di sposarlo per poi metterle al dito l’anello. Il tutto davanti agli occhi degli spettatori del Maradona che hanno partecipato con gioia all’emozione dei due ragazzi, entrambi visibilmente commossi.

Non hanno scelto una location di lusso né indossato abiti eleganti per immortalare quel prezioso ricordo: lo hanno fatto nello stadio che porta il nome di Diego, unendo Napoli e Argentina, a ridosso dei festeggiamenti ufficiali di quel trionfo atteso ormai da 33 anni, sfoggiando le loro maglie azzurre con il numero 10.

“Non me lo aspettavo assolutamente. Il mio ragazzo è napoletano, come tutta la sua famiglia, e siamo venuti a Napoli per festeggiare lo scudetto. Avevamo parlato di sposarci per più o meno tre o quattro mesi. Ho sempre scherzato dicendo che la proposta non è mai arrivata. Mi ha solo detto che conosceva il momento giusto e perfetto per farlo” – ha detto la ragazza in un’intervista rilasciata a Infobae.

“Durante l’intervallo siamo andati a comprare qualcosa da bere e lui mi ha detto ‘facciamo una foto con il campo sullo sfondo così abbiamo buona memoria’. Quando siamo andati a farci la foto, ha passato il suo cellulare a un ragazzo e mentre mi mettevo in posa ha tirato fuori la scatola con l’anello. Ovviamente ho detto di sì, in mezzo a tutta la gente” – ha concluso.