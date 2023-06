Kim Minjae è volato in Corea del Sud. Il difensore, premiato nel corso della festa Scudetto del 4 giugno 2023 come il miglior difensore della Serie A, è al centro da settimane di insistenti voci di mercato che lo vogliono in procinto di approdare in Premier League per indossare la maglia del Manchester United.

Sui social i tifosi si sono scatenati: alcuni sono convinti che il viaggio in Asia sia già il preludio alla partenza verso l’Inghilterra. Non è così: Kim è andato in Corea per rispondere alla chiamata del servizio militare.

Kim è in Corea del Sud per svolgere il servizio militare

Il possente difensore svolgerà infatti un periodo di leva di 21 giorni, per poi rientrare in Europa. Questo non vuol dire che Kim lascerà il Napoli, né il contrario.

Il coreano ha disputato una sola stagione in Italia, conquistando Scudetto e titolo di miglior difensore del campionato. La clausola rescissoria di 50 milioni stabilita l’estate scorsa, quando il giocatore fu acquistato dal Fenerbahce.

Nei giorni scorsi il suo procuratore, in un post su Linkedin, aveva descritto così la sua permanenza in Italia nei giorni delle celebrazioni per il tricolore: “È stato un viaggio meraviglioso in Italia, e sono molto felice di vedere questo ragazzo concluderlo con i migliori risultati: lo scudetto e il premio come miglior difensore della Serie A. Kim Minjae, la tua grinta e la tua passione lo hanno reso possibile, sono orgoglioso di te”.

Il Manchester United intanto è alla finestra, e attende i primi quindici giorni di luglio 2023 per formalizzare un’offerta ufficiale: i red devils potranno infatti esercitare il diritto di acquisto attraverso il pagamento della clausola rescissoria dal 1 luglio 2023.

Per il calciatore pronto un contratto da 5 milioni netti a stagione, esattamente il doppio rispetto a quanto percepisce adesso il numero 3.

Kim Minjae ha disputato 35 partite in campionato, segnando 2 gol e mettendo a referto anche 2 assist. In Champions League è invece sceso in campo per 9 volte.