È stato presentato a Palazzo Petrucci il secondo ritiro che il Calcio Napoli svolgerà nel prossimo precampionato. Gli azzurri andranno in Abruzzo, a Castel di Sangro, il 28 luglio 2023, e ci rimarranno fino al 12 agosto. Lì la squadra campione d’Italia disputerà tre amichevoli: una quasi sicuramente contro l’Antalyaspor, le altre due ancora da stabilire.

Ritiro Castel di Sangro, il programma ufficiale: De Laurentiis annuncia amichevoli e concerti

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato nella conferenza stampa di presentazione di aver rifiutato l’invito al Trofeo Gamper organizzato ogni estate dal Barcellona (il Napoli partecipò all’edizione del 2011) e di aver detto no al Manchester United per un’amichevole perché “voglio essere io ad ospitare squadre straniere nel bellissimo stadio Patini di Castel di Sangro”.

Il Napoli soggiornerà sempre a Rivisondoli, all’Aqua Montis, e svolgerà gli allenamenti a Castel di Sangro. Già sold-out molte strutture alberghiere: i tifosi hanno prenotato anche tra Sulmona e Isernia, in Molise, ad una quarantina di chilometri di distanza dal luogo del ritiro.

Corse speciali in treno per raggiungere lo stadio

Le istituzioni abruzzesi hanno previsto corse speciali in treno per raggiungere lo stadio ma anche per godere delle bellezze del posto come la Costa dei Trabocchi sul litorale medio adriatico.

Ma non ci sarà solo il calcio giocato nell’esperienza abruzzese: i tifosi avranno la possibilità di avvicinarsi ai calciatori per foto e autografi dopo le sessioni di allenamento in uno spazio adibito all’esterno del Patini e potranno dividersi tra il Palasport (dove verrà esposta la Coppa dello scudetto) e Piazza del Plebiscito in pieno centro tra shopping, bar e locali. Il 5 agosto è prevista l’esibizione di Gigi D’Alessio, mentre si attende ancora una data ufficiale per quella dell’attore Massimiliano Gallo. Ci saranno tornei di calcetto, tennis e padel – oltre ai Summer Camp per i più piccoli – mentre il sindaco Caruso ha immaginato un concorso “Miss Scudetto 2023” per premiare anche “le qualità intellettive e artistiche delle partecipanti”.