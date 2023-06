Quando Berlusconi voleva comprare Maradona: “Gli parlai e capì che Diego era Napoli”

Non solo la vita politica, Silvio Berlusconi – l’ex Premier morto questa mattina – è diventato parte integrante anche del panorama calcistico e proprio di recente ha reso noto un clamoroso retroscena di mercato: avrebbe tentato di comprare Diego Armando Maradona, per portarlo dal Napoli al Milan.

Silvio Berlusconi, quando tentò di comprare Maradona

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il leader di Forza Italia aveva raccontato l’impresa fallimentare di accaparrarsi Maradona, negli anni Ottanta, all’epoca stella della squadra azzurra: “Un rimpianto profondissimo e non solo perché Maradona è stato il più grande giocatore della sua generazione”.

“Era una persona fragile, forse la disciplina e l’attenzione ai singoli che c’era nel mio Milan lo avrebbe aiutato ad evitare alcuni errori. Però quel giorno, parlando con lui, mi resi conto di una cosa: Maradona era Napoli, era il simbolo e la bandiera del più grande Napoli della storia, almeno fino ad oggi”.

“Le bandiere non si comprano e non si spostano. Sarebbe stato come prendere il cuore di un’intera città e trasferirlo a Milano. Sarebbe stato ingiusto, non si poteva fare. Lo stesso Diego, che aveva una grande sensibilità, condivideva questa valutazione”.

Napoli, tuttavia, ha continuato a rivestire un ruolo importante nella sua vita. Lo scorso anno, durante la sua ultima visita nella città partenopea, aveva ripetuto ancora una volta: “Sono contento di essere a Napoli, mancavo qui da tanto tempo. Hanno sempre detto che sono un napoletano nato a Milano. Grazie per l’accoglienza”.

Al suo fianco, fino all’ultimo istante, la deputata Marta Fascina, cresciuta tra Portici e Napoli. Poco prima del soggiorno partenopeo, i due avevano celebrato il loro matrimonio simbolico (senza valenza giuridica né civile) dando inizio ad una grande festa. Tra gli ospiti anche Gigi D’Alessio che aveva intonato per la coppia alcuni classici della canzone napoletana.