Paulo Sousa nuovo allenatore del Napoli: nodo-clausola, cosa succederà in questa settimana

Il Calcio Napoli si appresta una nuova settimana senza allenatore. Il presidente Aurelio De Laurentiis è alla forsennata ricerca del sostituto di Luciano Spalletti: negli ultimi giorni la sua attenzione si è spostata sull’asse francese, composto da Garcia e Galtier. A loro si è aggiunto il nome del portoghese Paulo Sousa, che sta scalando velocemente le gerarchie delle preferenze del club azzurro.

Paulo Sousa al Napoli, settimana decisiva per il futuro dell’allenatore della Salernitana

Il manager dell’attuale tecnico della Salernitana, Hugo Cajuda, ha dichiarato: “Ho ricevuto molte richieste per Paulo da diversi paesi, questo è normale, ma nessuna offerta ufficiale. Quindi, niente da comunicare. Se un giorno dovesse succedere, lo comunicherei immediatamente a Iervolino e a De Sanctis“.

Dopo la rinuncia obbligata a Vincenzo Italiano, che ha rinnovato il proprio rapporto con la Fiorentina, il Napoli mette gli occhi sull’allenatore di un’altra società amica, quella granata.

Il freno più importante per l’approdo del portoghese a Napoli sembra essere rappresentato dalla clausola rescissoria: se il club partenopeo volesse assicurarsi le sue prestazioni, infatti, dovrebbe sborsare entro il 20 giugno 2023 quasi 2 milioni di euro. Paulo Sousa ha infatti nel contratto una clausola rescissoria da 1,8 milioni: De Laurentiis aveva dichiarato nei giorni scorsi di non voler pagare per liberare alcun tecnico, e non sembra intenzionato a fare un’eccezione.

Dall’entourage del mister granata, fresco di brillante salvezza conquistata, trapela il desiderio di accettare di buon grado un’eventuale proposta del Napoli campione d’Italia: per lui sarebbe infatti la panchina più importante della carriera. Un’occasione da cogliere al volo, Iervolino permettendo.

Potrebbe dunque essere la settimana decisiva per conoscere il nome del futuro tecnico degli azzurri: con le piste Italiano, Luis Enrique e Rafa Benitez che sembrano tramontate, rimangono in piedi quelle di Garcia, Galtier e Paulo Sousa. Che sia uno di questi il nuovo allenatore dei campioni d’Italia? De Laurentiis ha chiesto a più riprese pazienza: la telenovela è appena cominciata.