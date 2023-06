Ieri dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi, tutto il mondo dello sport si è stretto attorno alla famiglia dell’ex Premier. Anche il Calcio Napoli ha pubblicato un comunicato stampa mentre Aurelio De Laurentiis l’ha omaggiato con una serie di messaggi sul proprio account Twitter. In serata è arrivato anche il messaggio della Curva A, che con uno striscione affissato in centro ha mostrato la propria vicinanza al dolore della famiglia di Berlusconi.

Lo striscione della Curva A per Berlusconi

Lo striscione dedicato a Silvio Berlusconi è spuntato ieri sera sul lungomare di Napoli. I tifosi hanno reso omaggio all’ex Premier con una frase detta in passato proprio da Berlusconi e ripetuta poi in occasione dello scudetto vinto dagli azzurri un mese fa sui propri canali social: “Sono un napoletano nato a Milano, riposa in pace Silvio”.