Il Napoli propone il rinnovo a Zielinski: l’offerta è più bassa dell’attuale stipendio

Archiviata la stagione 2022/2023, il Calcio Napoli guarda avanti e cerca di blindare i suoi gioielli. Uno di questi è Piotr Zielinski, il calciatore polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è ambito da molte squadre, tra cui la Lazio con Sarri che vorrebbe riavere il “suo gioiello” per la terza volta in carriera. La priorità adesso è quella di capire le intenzioni del calciatore per intavolare una trattativa.

Il rinnovo di Zielinski al Napoli

Il polacco oramai a Napoli dal 2016 è uno dei casi più delicati tra i prossimi calciatori in scadenza di contratto. Il club azzurro sembra essere stato abbastanza chiaro sulla questione, imponendosi sulla decisione “rinnovare o vendere”, così da non perdere il calciatore a zero la prossima stagione.

Il Napoli è disposto a parlare e trattare col calciatore perché l’intenzione è quella di non perdere il polacco, proprio per questo la società di Aurelio De Laurentiis nelle ultime ore sta cercando di formulare l’offerta migliore possibile. Unico neo è la situazione stipendio, visto che Zielinski attualmente guadagna più di 3.5 milioni (tetto massimo imposto dal presidente del Napoli per gli stipendi), l’idea è quella di abbassare questa cifra e secondo le ultime il calciatore polacco sembrerebbe d’accordo su questa scelta.