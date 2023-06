Il Napoli pronto a riscattare Simeone. L’argentino sarà pagato da Petagna

Il Calcio Napoli inizia a operare in vista della prossima stagione. L’obiettivo è rendere ancora più competitiva la rosa campione d’Italia. Prima di sondare il terreno con nuovi calciatori, la società di De Laurentiis vuole definire gli ultimi dettagli con i calciatori attualmente in rosa. Il primo su tutti è Giovanni Simeone che è pronto ad essere definitivamente un calciatore del Napoli, visto che i partenopei hanno deciso di riscattare l’argentino dall’Hellas Verona. Operazione favorita sia economicamente che numericamente dalla cessione di Petagna al Monza che verrà ufficializzata nelle prossime settimane.

Giovanni Simeone rimane a Napoli

Uno degli uomini simbolo di questa stagione è stato sicuramente il Cholito Simeone. Il figlio di Diego è stata l’arma in più di Luciano Spalletti a suon di gol decisivi, su tutti quelli contro Milan e Roma, senza dimenticare la sua campagna Europea con 4 gol in 7 presenze.

La volontà della società è dunque quella di prendere in via definitiva l’attaccante argentino, trattativa che oramai è sulla linea del traguardo, con il Napoli che dopo aver versato i primi due milioni nel 2022 è pronto a dare al Verona i restanti 12 per l’acquisto definitivo del Cholito. Manovra di mercato “ammorbidita” in termini economici, dal riscatto di Petagna da parte del Monza, nelle casse del Napoli nelle prossime settimane arriveranno dal club lombardo 12 milioni, proprio quelli che servono per il riscatto di Simeone.