Con la vittoria all’ultimo istante del Cagliari di Claudio Ranieri al San Nicola di Bari, e la conseguente promozione in massima divisione dei sardi ai danni del club di Luigi De Laurentiis, si è delineata la prossima griglia di partenza della Serie A 2023/2024.

I campioni d’Italia del Calcio Napoli dovranno difendere lo Scudetto conquistato con grande merito la notte del 4 maggio 2023 da 19 pretendenti agguerrite, guidate dalla coppia composta da Inter e Milan che partirà qualche passo più avanti della Juventus, in fase di rivoluzione totale e in attesa della sentenza UEFA che potrebbe ridisegnare l’assetto economico societario in caso di esclusione totale dalle coppe europee.

Le capitoline Roma e Lazio, nonostante l’Europa League sfiorata dagli uomini di Mourinho e la qualificazione in Champions League conquistata da quelli di Sarri, non appaiono ancora in grado di competere per la prima posizione, ma verosimilmente lotteranno ancora per un piazzamento di prestigio.

Alle loro spalle Atalanta e Fiorentina proveranno a ripetere quanto di buono fatto nella stagione appena conclusa, dopo le conferme dei rispettivi allenatori Gasperini e Italiano.

Torino, Sassuolo, Udinese, Salernitana, Monza, Bologna ed Empoli cercheranno di competere per qualcosa in più di una salvezza tranquilla, e una di loro potrebbe rappresentare l’outsider .

Lecce ed Hellas Verona, assieme alle neopromosse Cagliari, Frosinone e Genoa, daranno vita ad una lotta salvezza che almeno sulla carta appare molto equilibrate e ricca di possibili sorprese.

Saranno rappresentate undici delle venti regioni italiane: la Lombardia potrà vantare quattro squadre, seguita dal Lazio con tre e da Piemonte, Emilia Romagna, Campania e Toscana con due. Una squadra per Liguria, Puglia, Friuli, Veneto e Sardegna.